Cinema “Gira Brasil” oferece filmes educativos a alunos de escolas municipais

O cinema móvel “Gira Brasil” projeto da Magnu Cultura em parceria com Fundação Cultural de Vilhena realizou um festival de cinema gratuito. Cerca de 300 crianças de escolas municipais assistiram sessões de filmes educativos.

De acordo do Presidente da Fundação Cultural, Djavan Santos as exibições dos filmes é feita a bordo de uma caminhão que tem a carroceria transformada em uma sala escura para exibir os filmes ao público infantil de Vilhena.

A sala tem 30 poltronas com uma tela de 120 polegadas, ambiente climatizado, iluminação especial, uma rampa de acesso e acomodações para cadeirantes, assim como também uma gostosa pipoca e refrigerante para as crianças curtiram as sessões.

O objetivo do cinema móvel é levar a cultura e entretenimento as crianças, perceberam que não deve existir preconceito, ter autoestima e principalmente acreditar nos seus sonhos”, ressaltou Djavan. A sessões gratuitas vai até amanhã quarta-feira, 14, exibindo cinco filmes educativos finaliza o presidente da Fundação Cultural.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia