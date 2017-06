Em reunião representantes do Barcelona e VEC definem programação horário de treino no Portal da Amazônia

Representantes dos times vilhenenses, Barcelona Futebol Clube e Vilhena Esporte Clube (VEC) se reuniram na manhã de Domingo, 11, para definir o cronograma de treinamento das equipes no estádio Portal da Amazônia. Os times vilhenenses disputarão os jogos das semifinais no 17 e 25 de junho para garantir uma vaga na final do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017.

Na reunião, participaram o Secretário de Esporte e Cultura, Jose Natal Jacob, o secretário adjunto Manuel Aires, e os técnicos das equipes, Thiago Batizoco e Nilson Gonçalves. Na conversa os times terão igualdade para o treinamento no estádio, toda segurança e logística nos treinos, afirmou o Secretário Natal Jacob.

Natal desejou boa sorte aos clubes “estamos à disposição para que os dois jogos sejam grande espetáculos de futebol aos torcedores que estarão no estádio”, finalizou o Secretário.

Cronograma de treino das esquipes no estádio

O Vilhena Esporte Clube poderá utilizar o estádio Portal da Amazônia nos 14,15 e 16 para os treinos no horário das 08:00 às 10:00. E o catalão vilhenense utilizara o gramado do estádio nos mesmos dias no horário das 16h00 às 18h00.

Já para a outra semana, o Barcelona usara o estádio no dia 21 a 23 de junho no horário das 08h00 às 10h00 e Lobo do Cerrado usará o local nos mesmos dias, mas nos horário das 16h00 ás 18h00

Já na outra semana, o Barcelona utilizará o estádio Portal da Amazônia de 21 a 23 de junho no horário das 8h às 10h, enquanto que VEC usará o local nos mesmos dias no horário das 16h às 18h.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia