Em Vilhena, acadêmico de letras usa músicas de funkeira em monografia

Com apenas 22 anos, e recém-formado em letras, Lucas Fernando Gonçalves Souza, defendeu sua monografia na última terça-feira, 6, na banca do Campos da Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

Em visita a redação do Extra de Rondônia, Lucas disse que buscou inspiração nas letras das músicas da funkeira “Valesca Popozuda,” por se tratar de um tema pouco discutido. “A Dominação Feminina em Discurso.”

Lucas afirma que ouviu praticamente todas as musicas de Valesca para concluir a pesquisa sobre o tema. “No começo fiquei com receio, mas depois pensei que seria uma ótima oportunidade para difundir a ideia e leva-la a banca e defende-la com tanto entusiasmo,” ressaltou o acadêmico.

A respeito de sua monografia ter sido divulgada a nível nacional, inclusive em programas de “fofocas” relatou que conversou com ela através de rede social, e a mesma respondeu que ficou feliz e ainda pediu uma cópia da monografia, no qual segundo ela vazou para programas de TV.

Lucas disse que tirou nota nove e está muito feliz com o resultado. Agora aguarda a colação de grau.

Clique aqui e veja o vídeo

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Arquivo Pessoal