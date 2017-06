IFRO organiza capacitação em piscicultura em Colorado do Oeste

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Colorado do Oeste, promove no próximo dia 21 de junho, às 14 horas, capacitação em piscicultura. Realizada em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural do estado de Tocantins (Ruraltins), a capacitação contará com uma palestra que abordará a cadeira produtiva do tambaqui no Cone Sul de Rondônia.

O evento será no Centro de Convenções do IFRO, Campus Colorado do Oeste, com inscrição gratuita e aberta a acadêmicos, servidores do campus e comunidade externa, especialmente piscicultores da região.

Já nos dias 22 e 23 de junho, haverá curso ofertado aos professores do campus que atuam na área, com a participação de representantes da Emater-RO (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) e secretarias de agricultura dos municípios da região. A atividade está sendo organizada pelo Departamento de Extensão (DEPEX) e Coordenação de Formação Inicial e Continuada (CFIC) do campus. A capacitação será ministrada pelo gerente de Pesca da Seagro/TO (Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária do Estado de Tocantins), Thiago Fontolan Tardivo.

Para mais informações, entrar em contato pelo telefone (69) 3341-7622 ou e-mail cfic.colorado@ifro.edu.br

Autor e foto: Assessoria