Motociclista inabilitado foge após bater em ciclista no São José

No final da tarde desta terça-feira, 13, um motociclista que trafegava pela Avenida Jamari, sentido Av. 1° de maio, São José, fugiu após bater em um ciclista que atravessou a via.

Conforme apurado no local, o ciclista estava no lado direito da avenida e ao tentar cruzar a via, acabou sendo atingido pela moto. A vítima tem 53 anos e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

O homem ficou ferido na cabeça e no braço além de ter sofrido algumas escoriações pelo corpo. No momento do resgate ele chegou a apresentar amnésia.

Uma guarnição da Ptran, fez buscas pelo bairro e encontrou o motoqueiro na Avenida Liberdade, ele é inabilitado e foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia