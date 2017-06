Prefeita dá ordem de serviço para manutenção do bairro Ipanema

Prefeita Rosani Donadon conferiu de perto o início dos trabalhos

A prefeita do município de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB), confirmou na manhã desta segunda-feira, 12, a ordem de serviço para manutenção e recuperação das ruas do bairro Ipanema.

O maquinário da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP) iniciaram as atividades logo nas primeiras horas da manhã e a chefe do poder executivo, assim como vem fazendo, foi conferir de perto o início dos trabalhos.

Rosani Donadon cumprimentou moradores e pediu que eles lhe auxiliassem nas fiscalizações das frentes de trabalho que vêm atuando na limpeza e manutenção das vias públicas.

Em conversa com um dos patroleiros que escalados para a operação no bairro Ipanema, a prefeita de Vilhena pediu atenção redobrada na execução dos serviços e agilidade para causar o mínimo possível de transtorno à população de que reside na localidade. “Os nossos servidores são muito competentes e todos têm muita experiência nas funções que prestam para o Município. Tenho confiança no resultado do trabalho e sei que será duradouro”, declarou a prefeita durante conversa com um dos moradores.

Rosani Donadon elogiou a organização e profissionalismo que as equipes da SEMOSP vêm imprimindo nesta nova fase do Município de Vilhena. “O Município estava abandonado e é necessário acelerar os serviços para que possamos aproveitar ao máximo o tempo de estiagem. Assim poderemos minimizar as falhas para que durante as chuvas, a população possa ter infraestrutura necessária para enfrentar o período. A equipe da SEMOSP está de parabéns por conta da garra e determinação. Eles acreditaram neste projeto e cada um vem contribuindo em muito nas suas parcelas de contribuição para melhoramento da realidade de nosso Município. Agradeço a todos pelo empenho e dedicação”, parabenizou a prefeita.

Vilhena vem passando por uma nova fase a as mudanças começar a se tornar nítidas aos olhos da população. As principais ruas e avenidas do Município estão passando por manutenção e a sincronia das equipes mostra a qualidade do trabalho desenvolvido. “As equipes de limpeza atuam em consonância com o grupo de manutenção de outras secretarias. Um respeita e contribui com o trabalho do outro. Assim ganhamos tempo e podemos proporcionar mais vantagens aos munícipes”, declarou a prefeita.

