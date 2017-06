Presidente do Barcelona visita Extra e convida população para prestigiar jogo contra VEC

Em visita a redação do Extra de Rondônia, na manhã de segunda-feira, 12, o presidente do Barcelona Futebol Clube, José Luiz Pereira, falou da importância da torcida nos jogos do time.

Com jogo marcado para sábado, 17, às 16h00 no Estádio Arnaldo Lopes Martins, o Portal da Amazônia. Segundo o presidente esse será 1º jogo da semifinal do Campeonato Rondoniense, e o adversário é o Vilhena Esporte Clube (VEC).

“Não existe rivalidade entres os times, é apenas um jogo de competição em que um deles seguirá para próxima fase. Se existir rivalidade é sadia”, explicou.

Nesses oito meses como time profissional, José Luiz, disse estar satisfeito com o resultado da equipe e acredita que o Barcelona vai chegar à final do campeonato e levantar a taça de campeão. “Estou ansioso para esse grande clássico e com pensamento positivo e fé em Deus que tudo vai dar certo”, enfatizou.

José Luiz ressaltou que acredita na equipe, no trabalho do técnico Thiago Batizzoco, que vem sendo desenvolvendo com os jogadores, e também na torcida, que sempre estão apoiando o time nos jogos.

Para duelo desta primeira semifinal, Jose Luiz conta que pit stop serão realizados nos principais semáforos da cidade, para incentivar a população marcar presença estádio. “Outra forma de chamar o público são dois carros de som alugados para divulgar o grande clássico vilhenense BAR x VEC”, disse.

O 1º lote de ingressos, com 800 entradas, no valor de R$ 10,00 já está disponível para compra, sendo que o 2º lote de 700 ingressos serão comercializados a R$ 20,00. “Todos estão convidados a comparecer no estádio e assistir um jogo bonito”, finalizou o presidente Jose Luiz.

Trajetória

Criado em 1995 no distrito de Vitória da União, no município de Corumbiara, o Barcelona, já defendeu o Ariquemes sempre participando de competições de nível amador com sucesso.

Apaixonado por esporte e pelo time, José Luiz ao se mudar para Vilhena se juntou a três amigos, que decidiram por profissionalizar o time no município, com intuito de estabelecer uma rivalidade sadia com o VEC, e com objetivo de proporcionar ao torcedor escolha quanto a clube, criando um embate clássico vilhenense.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia