Presidentes de associações e bairros participam do Plano Plurianual

Programação segue até sexta-feira; encontros ouvem reivindicações da sociedade

A Prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz), deu abertura ao ciclo de reuniões sobre a elaboração do Plano Plurianual (PPA).

Na segunda-feira, 12, a primeira reunião aconteceu com líderes comunitários do município. Nesta terça-feira, 13, foi com membros de associações rurais.

O PPA é o principal instrumento norteador da ação governamental, e dele constam todos os programas e ações da Administração Pública, com seus respectivos indicadores para um período de quatro anos.

Durante o encontro foi realizada uma palestra ministrada pelo secretário municipal de fazenda, Sérgio Nakamura, a importância da participação da elaboração do PPA. “É através desse plano que serão traçados os programas e ações das secretarias. É nossa obrigação ouvir as pessoas, ouvir as reivindicações, saber onde os problemas maiores estão se verificando e identificar as soluções. Nós valorizamos muito esse momento e fizemos questão de que, em relação ao Plano Plurianual 2016/2019”, ressaltou o titular da Semfaz.

A reunião contou com 22 representantes de associações de bairros do município. Edson de Barros, do setor 9, explica a importância da participação popular no PPA. “A participação popular é o caminho pelo qual nós podemos identificar as reais prioridades da população e levar propostas para o município trabalhar de acordo com nossa necessidade em modo geral. Tudo de benefícios que conseguimos para nosso bairro foi através do PPA”, disse.

Já nesta desta terça-feira, a reunião aconteceu com os presidentes de associações rurais. Foi o momento, além de explicação sobre o PPA, de se debater a qualidade da vida do campo do pequeno agricultor. Natal Ghilardi, presidente da associação ASPROVA, ressaltou a abertura de diálogo. “É um momento novo que esta gestão está proporcionando. Hoje mesmo já convoquei a diretória e iremos montar a demandas e apresentar na próxima terça-feira. Fico muito feliz de poder falar as nossas necessidades e ser ouvido. Agora tem tudo para dar certo“, disse o presidente.

Cada representante da sociedade civil terá um prazo de uma semana para apresentar proposta para melhorias. Também está disponível um questionário no site do município (http://www.vilhena.ro.gov.br/ ) para que cada cidadão possa eleger as prioridades de seu bairro e assim, auxiliar na construção do PPA.

A programação continua nesta quarta-feira, 14, e sexta-feira, 16, com reuniões com vereadores e membros da Associação Comercial de Vilhena (ACIV) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), respectivamente.

Texto e fotos: Assessoria