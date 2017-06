Após 12 anos, homem é condenado há 8 anos por homicídio

Ailton Gomes Moreia, de 55 anos, foi levado a júri popular, em Vilhena, nesta quarta-feira, 14, pela prática de homicídio contra o vaqueiro Nilson da Silva, 35 anos.

O crime aconteceu na Fazenda Roseane, distrito de São Lourenço, no mês de agosto de 2005.

Conforme a versão de Ailton, ele teria ingerindo bebidas alcoólicas na fazenda em companhia da vítima e no final da tarde recebido uma proposta indecente, seguida de ameaça de morte.

A vítima teria ido em sua direção, fazendo que o réu fugisse e se apossasse de um revólver calibre 38 efetuando dois disparos. O vaqueiro teve o rosto e o peito atingido, morrendo no local.

No julgamento, o promotor do caso pediu a condenação do réu alegando contradições nas versões apresentadas pelo mesmo durante o processo. No crime não houve testemunhas, apenas o acusado e a vítima, e nas circunstâncias apresentadas pela acusação não houve assédio por parte da vítima, mas sim um desentendimento entre ambos.

Ao final o corpo de jurados acatou a versão da promotoria considerando o acusado culpado. Ailton foi condenado a oito anos de prisão em regime fechado por homicídio simples.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia