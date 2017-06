Câmara de Colorado devolve R$ 100 mil para ser aplicado na saúde; Vilhena e Chupinguaia deveriam fazer o mesmo?

Os vereadores do município de Colorado deram um bom exemplo, em reunião no gabinete do presidente do legislativo Evandro Prudente (PDT), entregou ao prefeito José Ribamar (PSB) o ofício onde encaminha à devolução de R$ 100 mil a prefeitura.

Esse recurso é oriundo de economia que o legislativo fez para que fosse devolvido ao município e aplicado em melhorias na saúde. O cheque no valor de R$ 100 mil foi depositado na conta da prefeitura no último dia 8.

Segundo o presidente, em comum acordo com todos vereadores, a câmara irá economizar todo mês e repassar o valor para o executivo aplicar nas áreas essenciais.

Professor Ribamar teceu elogios aos legisladores e reafirmou que o dinheiro será bem aplicado em prol da população coloradense.

Quem sabe em Vilhena, os nobres Edis, sigam o bom exemplo dos vereadores do município vizinho e façam o mesmo. Pois a Câmara de Vilhena tem um orçamento de cerca de R$ 720 mil por mês.

Em Chupinguaia em vez de economizar, os vereadores fizeram ao contrário, já gastaram cerca de R$ 90 mil em diárias em cinco meses.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Tiago Vieira