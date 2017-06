Cavalgada marca abertura da 31ª Expocol; fotos

Na Tarde desta quarta-feira, 14, a tradicional cavalgada marcou a abertura da 31ª Exposição Feira Agropecuária Industrial e Comercial de Colorado do Oeste.

Cerca de 800 pessoas com cavalos, bois, carroças entre outros, concentraram no pátio do Posto MWM. As 15h30 saíram em direção ao parque de exposições percorrendo as principais ruas da cidade.

O trajeto foi acompanhado pela Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Tiro de Guerra, Conselho Tutelar e Corpo de Bombeiros. Nenhum incidente foi registrado pelas forças policiais.

O prefeito José Ribamar (PSB) estava acompanhado da deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) entre outras autoridades.

O Extra de Rondônia marcou presença e clicou os melhores momentos. Confira.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia