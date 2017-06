Deputada apoia a obrigatoriedade do cirurgião dentista nas UTIs dos Hospitais privados em Rondônia

A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB), juntamente com os demais deputados da Assembleia Legislativa derrubou o veto do Governo do Estado para a retirada da obrigatoriedade do cirurgião dentista intensivista nas UTIs dos Hospitais privados em Rondônia.

Em apoio ao projeto do Deputado Jesuíno Boabaid (PMN) e também por conhecimento sobre a importância da atuação do cirurgião dentista nos atendimentos de média e alta complexidade dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) e nas UTIs, a parlamentar apoio a derrubada do veto realizado pelo Governo.

– O cirurgião dentista na UTI é muito importante para o controle de infecções. Muitos dados científicos comprovam que as infecções diminuem até 30% de infecções bucais em pacientes críticos na UTI – salientou Rosangela.

A deputada também destacou que a AMIB – Associação de Medicina Intensiva Brasileira tem abraçado a iniciativa, pois a higiene bucal deficiente é comum em pacientes internados em UTIs. Propiciando assim, o acumulo do biofilme bucal por microorganismos patogênicos, especialmente respiratórios.

Rosangela foi a relatora do projeto pela derrubada do veto.

Autor e foto: Assessoria