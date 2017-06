É HOJE: Cavalgada abre programação da EXPOCOL

A Cavalgada da 31ª Exposição Feira Agropecuária Comercial e Industrial de Colorado do Oeste (EXPOCOL) está prevista para iniciar às 14h00 desta quarta-feira, 14.

O ponto de partida é o pátio do Posto BWM, encerrando o percurso no parque de exposição Marcos Donadon.

A abertura oficial da EXPOCOL acontece na noite de quinta-feira, 15, ao todo serão sorteados 50 mil reais em prêmios.

Rodeio em touros, prova do 3 tambores, concurso leiteiro, julgamento de bezerras, leilões, parque de diversões e praça de alimentação são alguns dos atrativos da festa.

No sábado, 17, sobe ao palco a dupla Conrado & Aleksandro e no domingo, 18, acontece o Leilão de Gado. Passaporte para a festa segue sendo vendidos no valor de R$ 70,00. Mais informações e aquisição de cartela pelo telefone (69)98452-6982.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo Extra de Rondônia