Estabelecimento é notificado por comercializar produtos vencidos em Colorado

Maionese, caldo de carne, macarrão foram alguns dos produtos apreendidos em um estabelecimento no município de Colorado do Oeste na terça-feira, 13.

A ação foi realizada pela Vigilância Sanitária em conformidade com a Lei Federal nº 8.078/90, após receber denuncia anônima.

Ao Extra de Rondônia a coordenadora da vigilância, Diones Matyello, explicou que os produtos foram recolhidos e um termo de apreensão e notificação foram emitidos.

“Esse foi o primeiro caso registrado em nosso município neste ano, porém ações diversas da vigilância têm ocorrido”, explicou.

Além de produtos com a data vencida ou inelegíveis, outros estavam estragados devido ao mau armazenamento.

“A participação da comunidade é importante no processo de fiscalização, nesse caso foi através de uma denuncia anônima que chegamos ao estabelecimento”, destacou.

Denúncias devem ser feitas no escritório do órgão, localizado na Rua Mato Grosso nº 4366, ou pelo telefone 3341-1346. “Aos que optarem por ir a vigilância é interessante apresentar o produto juntamente com o cupom fiscal, lembrando que preservamos o anonimato” concluiu.



Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria