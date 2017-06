EXPOCOL: Operação “Feiras Agropecuárias” reforça policiamento em Colorado

Blitz educativa e repressiva e reforço no policiamento estão entre as medidas firmadas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) emitido pelo Ministério Público, juntamente com Policia Militar, Policia Civil, Conselho Tutelar, Exército Brasileiro, Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, IDARON, a diretoria da ASCOOL, dentre outros órgão.

As ações foram apresentadas pelo comandante terceira companhia do Batalhão da Policia Militar (BPM), Rudinei João Bessegato Pogere.

A operação “Feiras Agropecuárias” é realizada pela terceira companhia de Policiamento de Fronteira BPM e tem inicio hoje, 14, com ações diversa antes e durante a 31ª Exposição Feira Agropecuária Comercial e Industrial de Colorado do Oeste (EXPOCOL).

O TAC prevê também orientação para a população que participará da Cavalgada a ser realizada nesta quarta-feira a partir das 14h00.

Confira os pontos principais do TAC:

** Caso estejam na condução de veículos automotores, se abstenham de fazer uso de bebidas alcoólicas, devendo optar por entregar a condução do veículo à pessoa habilitada que não fez a ingestão de álcool, ou simplesmente utilizar transporte alternativo, como taxi e moto-taxi;

** Não portem armas brancas, tais como canivete ou pequenas facas, haja vista que dependendo da situação, tal ato constitui infração;

** Dêem preferência à utilização em garrafas de plástico ou em latas, pois recipientes de vidro poderão ser utilizados como armas em caso de confusões;

** Não permitam a venda ou fornecimento de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, e caso identifiquem essa situação, deverão imediatamente informar a Policia Militar ou o Conselho Tutelar;

** Durante a Cavalgada não será permitida a montaria de mais de uma pessoa por animal, salvo quando menor de 12 anos, o qual deverá estar acompanhado dos pais ou responsáveis;

** Durante a Cavalgada não será permitida a utilização de esporas pontiagudas que incitem a cavalgadura e produzam maus tratos aos animais;

** Não será permitido o transporte de pessoas em cima das carrocerias dos veículos de carga;

** Ao saírem de suas residências para os festejos, certifique-se que todas as portas e janelas estejam trancadas corretamente, a fim de não facilitar a ação de criminosos no cometimento de crimes de furto, lembrando que aquele que identificar qualquer anormalidade deverá comunicar de imediato a Policia Militar.

“Certamente com a colaboração de todos, como em anos anteriores, será realizada um excelente Feira Agropecuária em Colorado do Oeste, onde todos poderão prestigiar o evento com a segurança necessária”, enfatizou o comandante.

Texto: Extra de Rondônia/Assessoria

Foto: Extra de Rondônia