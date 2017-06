Força Tática e GOE são recebidas a tiros por bandidos no distrito de Vitória da União

A Central de Operação da Polícia Militar recebeu informações que dois suspeitos que estavam praticando assaltos e assassinatos em Vilhena e região, poderiam estar escondidos no distrito de Vitória da União, em Corumbiara.

A Polícia Militar montou um esquema denominado “Operação Jerônimo” para capturar os suspeitos que são considerados de alta periculosidade.

A ação contou com três guarnições da Força Tática, Grupo de Operações Especiais (GOE) entre outros.

As forças policiais estavam em campana, pois tinham informações que Clebinho e Ezequiel que estão com mandados de prisão em aberto por suspeitas de vários assassinatos em Vilhena, estavam escondidos numa madeireira no distrito de Vitória da União.

Por volta das 05 horas desta quarta-feira, 14, os militares montaram o cerco para prender os suspeitos, mas foram recebidos a tiros por eles que estavam fortemente armados.

Após intensa troca de tiros, os bandidos fugiram para a mata e depois se esconderam numa casa do irmão do proprietário da madeireira. Porém, os policiais com muita força de vontade e esforço, conseguiram localizar a dupla e efetuaram a prisão.

Na casa onde estavam os suspeitos no pátio da madeireira os PMs encontraram armas de fogo e farta munição.

O proprietário da madeireira identificado como Alceu e o filho dele também por nome Alceu foram levados para a delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, onde será feito o boletim de Ocorrência. Eles terão de explicar ao delegado como dois foragidos da justiça estavam morando numa casa no pátio de sua empresa.

Clebinho e Ezequiel fazem parte da facção criminosa denominada Comando Vermelho (CV). Eles foram levados para a cadeia pública de Cerejeiras, para posteriormente serem encaminhados ao presídio Cone Sul, já que ambos tem mandados de prisão em aberto.

“A população do Cone Sul agradece a Polícia Militar através da guarnição da Força Tática e GOE e outros por esta operação que acabou prendendo dois bandidos da mais alta periculosidade,” enfatizou uma moradora do distrito.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia