Moradores reclamam que lixo não é coletado ha varias semanas em Corumbiara

Nesta quarta-feira, 14, a redação do Extra de Rondônia, recebeu reclamação de moradores do município de Corumbiara, onde relatam a falta de compromisso das autoridades politicas com a população.

De acordo com fotos enviadas a redação, da pra ver claramente dezenas de sacos de lixo nas lixeiras. As informações dão conta que ha varias semanas o lixo não é coletado e já está causando incomodo aos moradores devido ao mau cheiro que está exalando.

Os moradores pedem que o responsável pelo setor se pronuncie e resolva o problema o mais breve possível. Caso contrario, vão tomar medidas drásticas e irão começar a levar o lixo e jogar na frente da prefeitura.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta