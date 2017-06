Operação em distrito do Cone Sul prende suspeitos e apreende diversas armas de fogo

As primeiras informações dão conta que uma operação que está em curso nos últimos dias deflagrada pela Polícia Militar em conjunto com outras forças policiais em um distrito do Cone Sul do Estado do Rondônia apreendeu diversas armas de grosso calibre e vários suspeitos de fazerem parte de organizações criminosas.

O Extra de Rondônia recebeu informações que pelo menos dois dos detidos era de alta periculosidade. Houve intensa troca de tiros entre policia e bandidos.

A operação continua nesta quarta-feira, 14, e deverá prender mais suspeitos, armas e drogas. No momento o nome do distrito não será divulgado para não atrapalhar a operação.

A reportagem acompanha o caso. Mais informações no decorrer do dia.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia