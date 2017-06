Prefeita acompanha descarregamento de mil toneladas de calcário

Produto será destinado a produtores rurais para auxiliar no desenvolvimento das suas produções

A prefeita do Município de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) acompanhou nessa semana o descarregamento de mil toneladas de calcário oriundos de uma parceria entre o Governo do Estado de Rondônia e a prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI).

O material está depositado nas dependências do prédio do antigo “Verdurão”, onde irá funcionar as novas instalações da SEMAGRI.

O produto, de acordo com o titular da pasta em Vilhena, Rogério Henrique, será destinado aos produtores rurais para auxiliar no desenvolvimento das suas produções. “Calcário é ouro para os produtores. Este é um incentivo simples, mas de grande valia ao homem do campo”, disse o secretário.

A prefeita destacou a importância em se investir na agricultura, tendo em vista a importância do setor para o desenvolvimento econômico da região. “O homem do campo merece todo o apoio do poder público, pois vem dele o alimento sobre as nossas mesas. Este calcário será de extrema importância para nossa produção”, comentou a prefeita.

Esta é a primeira vez em mais de dois anos que a prefeitura de Vilhena consegue garantir a distribuição de calcário para os produtores. “O Município vem fazendo o que pode para auxiliar o homem do campo. Novos investimentos estão por vir. Estamos finalizados os processos de estruturação da SEMAGRI pra podermos potencializar essa assistência”, anunciou Rosani Donadon.

A entrega oficial do calcário acontecerá na próxima segunda-feira, 19, com a presença confirmada do Governador Confúcio Moura (PMDB), além do titular da Secretaria do Estado da Agricultura (SEAGRI) Evandro Padovani, além da presença de deputados estaduais e outras autoridades.

Texto e fotos: Assessoria