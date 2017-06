Secretária prestigia projeto apresentado por alunos da escola Ângelo Mariano

Raquel Donadon parabenizou alunos e professores

Na manhã desta terça-feira, 13, a secretária de Educação, professora Raquel Donadon, prestigiou o projeto apresentado pelos alunos do quinto ano “D”, da escola municipal Ângelo Mariano, em Vilhena.

O projeto tem como objetivo estudar a matéria de ciências, com o tema “Como gerar eletricidade através dos objetos que temos em casa”, e foi coordenada pela professora Vivian. “Eu estive à frente do projeto juntamente com a direção da escola, onde em todo o momento foram parceiros e forneceram o material para os alunos”, disse a professora.

Através de maquetes que os alunos puderam apresentar os projetos, a direção da escola ainda destacou o privilégio de receber a secretária no local. “Gostaria de agradecer a secretária de Educação Raquel Donadon para melhorar a educação em Vilhena”, disse a professora.

Segundo a professora Vivian, os pais também estiveram empenhados com o projeto, ajudando a todo o momento para que tudo saísse da melhor forma.

“Eu confesso que estou encantada com todas as maquetes, percebe-se através dos resultados o grande desempenho que tiveram para a realização deste projeto. Parabenizo todos os alunos, a professora Vivian e à direção”, disse a titular da Semed.

Texto e fotos: Assessoria