Vereadora critica secretário: “Já se passaram cinco meses e nada mudou na Saúde”

Na sessão ordinária desta terça-feira, 13, o assunto Saúde Pública voltou a fazer parte dos discursos dos parlamentares na Câmara Municipal de Vilhena.

Um deles, a vereadora Vera da Farmácia (PMDB), criticou o secretário municipal de saúde, Marco Aurélio Vasques, porque –segundo ela – “não mudou nada no setor”.

Para ela, o prazo prometido pelo secretário para reorganizar a Saúde está acabando e nesse tempo “nada foi comprado e não há melhorias”.

Apesar de Vasques em diversas entrevistas à imprensa divulgar as ações executadas em prol da Saúde, como o retorno das consultas com médicos especialistas, para a vereadora, isso não acontece. “Já se passaram cinco meses e no Hospital Regional continuam faltando materiais básicos, como para o Raio ‘X’. Peço ao secretário que tenha agilidade na compra de materiais e equipamentos, porque o hospital não pode ficar sem remédios para a população”, desabafou.

Outro vereador que também usou a tribuna para tecer críticas à saúde pública foi Ronildo Macedo (PV). Segundo ele, uma idosa foi ao posto de saúde e não tinha papel higiênico. “Teve que usar o papel da receita para se limpar”, disse.

O Extra de Rondônia deixa espaço à disposição da assessoria da imprensa da prefeitura para eventuais esclarecimentos sobre o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia