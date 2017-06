Criança de um ano e meio e gestante ficam feridas em acidente entre motocicletas

O acidente ocorreu no fim da manhã desta quinta-feira, 15, no cruzamento da Avenida 05 com a Avenida Brasil, localizado no Jardim Eldorado, em Vilhena.

Segundo informações do condutor da motocicleta Honda CG Fan 125, com placa de vilhena, o mesmo seguia pela Avenida Brasil com sua esposa gestante de 8 meses, sentido Cuiabá, quando a condutora da motoneta Honda Biz, com placa de Chupinguaia, que seguia no mesmo sentido, com sua irmã e sua filha, uma bebê de um ano e meio, entrou derrepente a esquerda na Avenida 05, e o mesmo não conseguiu evitar a colisão.

Com o impacto, os cinco passageiros foram arremessados contra o solo e a bebê, que estava sem capacete, bateu com o rosto contra o asfalto e sofreu diversos ferimentos pelo corpo.

A bebê foi socorrida por um veículo de passeio e as demais vítimas, por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

A polícia Militar de Trânsito (PTRAN), isolou o local para a realização da Perícia técnica.

Texto: Redação

Foto: Extra de Rondônia