Empresária indignada joga lixo na frente da prefeitura e prefeito registra ocorrência contra ela em Corumbiara

Uma empresária indignada não aguentou a falta de responsabilidade do poder público quanto ao descaso com a comunidade do município de Corumbiara e acabou deixando alguns sacos com lixo em frente à prefeitura.

A empresária Eliane Castellani tem um restaurante na cidade e cumpre rigorosamente todas as exigências que a Lei lhe imputa quanto ao seu estabelecimento comercial.

Porém, já o prefeito parece que não está nem ai com os moradores muito menos com classe empresarial que pagam verdadeiros absurdos em impostos para sustentar essa maça falida de políticos incompetentes.

Pois há várias semanas o lixo não está sendo recolhido, e a cidade está cada dia parecendo uma cidade fantasma, completamente sem direção.

São estradas intransitáveis, pontes em estado de calamidade, saúde precária, servidores em greve, e agora o acúmulo de lixo que está deixando a cidade com um mau cheiro danado.

A empresária disse que não tem como trabalhar, pois não tem aonde colocar o lixo que produz dia a dia. O que está em frente ao seu comércio está cheio de bichos e com mau cheiro insuportável.

Indignada com o mandatário, ela colocou alguns sacos com lixo na frente da prefeitura, e pensou que com tal atitude o prefeito iria tomar vergonha na cara e mandar o secretário de obras se mexer e resolver a situação, mas foi ao contrário o prefeito registrou uma ocorrência na delegacia contra a empresária.

“Estou revoltada com atitude desse prefeito, que além de não fazer nada e deixar a cidade as moscas, ainda registrou boletim de ocorrência policial contra mim, isso é um absurdo,” finalizou a empresária.

O Extra de Rondônia deixa espaço ao prefeito caso queira se pronunciar sobre o assunto.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Eliane Castellani