Motorista embriagado perde controle da direção e se choca contra portão de hotel

O acidente ocorreu no início da noite desta quinta-feira, 15, na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz onde um motorista embriagado perdeu o controle da direção e acabou se chocando contra o portão do estacionamento do Hotel Rover, localizado em frente ao Parque Shopping Vilhena.

Segundo a testemunha que acionou a Polícia Militar de Trânsito (PTRAN), o condutor S. A. Rover, de 47 anos, seguia pela avenida, sentido BR-174, em um veículo Omega, quanto ao tentar realizar uma manobra a direita para estacionar em frente ao hotel, teria perdido o controle e avançado contra o portão que ficou levemente amaçado.

Ao perceberem que o condutor apresentava fortes sinais de embriaguez, os militares o convidaram a realizar o teste do etilômetro, que apontou 0,91 mg/L de álcool presente no ar expelido pelos pulmões.

Ao ser conduzido ao departamento de Polícia Civil para o registro da ocorrência de embriaguez na direção, o condutor acabou se exaltando e proferindo ameaças e ofensas contra os militares e seus próprios familiares, proprietários do hotel.

Após o registro dos fatos, o motorista foi entregue aos agentes da Polícia Civil para serem tomadas a medidas cabíveis ao caso.

Texto: Redação

Foto: Extra de Rondônia