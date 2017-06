Semosp recupera cerca de 50 pontos de iluminação por dia em Vilhena

Os bairros Embratel, Jardim Social e Cidade Nova estão recebendo reparos na iluminação

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) continua o trabalho de recuperação na iluminação do município.

Nesta semana, os serviços de manutenção e de iluminação pública foram realizados em vários bairros da cidade.

Atendendo o cronograma de serviços duas equipes da Semosp foram realizar os reparos nos bairros Embratel, Cidade Nova e Jardim Social. Dentre os serviços que foram executados estão a troca de reles, reatores e lâmpadas variando com cada caso.

De acordo com informações obtidas pela equipe de iluminação da Semosp, estão sendo atendidos entre 40 e 50 pontos diariamente.

Segundo dados levantados na pasta, cerca de 50% da iluminação da cidade estava apagada e a quantidade comprada foi de 2000 itens para iluminar os bairros.

A prefeita Rosani Donadon ressaltou que o trabalho está sendo feito para atender todo o município. “Estamos trabalhando com o orçamento do ano passado, o mesmo é limitado para comprar mais materiais em 2017. O ano que vem teremos orçamento um maior para realizar novas aquisições e equacionar os quase seis mil pontos que faltam”, ressaltou a prefeita.

A moradora do bairro Embratel, Graziela de Oliveira Queiroz da Silva, de 30 anos, disse que estava uma escuridão há seis meses na localidade. “Sentia medo do apagão que estava aqui, mais solicitei nessa nova gestão a manutenção do poste e vieram rapidamente ligar a luz. O serviço foi realizado rápido. Agora ficou bem melhor. Eu gosto do trabalho que a prefeita tem desenvolvido juntamente com o secretário Josué Donadon. Eles têm sensibilidade e trabalham forte”, agradeceu.

Já o secretário de Obras, Josué Donadon disse que o intuito é que as ações pertinentes a iluminação sejam realizadas diariamente para otimizar os serviços. “A prefeita Rosani Donadon leva com muito afinco a questão da segurança e a iluminação proporciona isso. Estamos iluminando os pontos necessários, gradativamente para buscar cada vez mais soluções”, concluiu Josué Donadon.

Texto e fotos: Assessoria