CEREJEIRAS: idosa é morta com tiro no peito e crime pode ter relação com disputa por herança

Na noite desta quinta-feira, 15, a Central de Operações da Polícia Militar de Cerejeiras, recebeu informação, que uma idosa estava em sua casa e havia sido atingida por um tiro.

De imediato, uma guarnição foi até ao endereço e constatou a veracidade da informação.

No local encontrou a idosa Maria Alves da Silva Batista, de 75 anos, deitada no sofá com um tiro no peito.

A guarnição acionou o Corpo de Bombeiros para prestar socorro à vítima, no qual foi levada para o hospital São Lucas. Porém, devido ao estado crítico da vítima, ela foi transferida para o Hospital Regional de Vilhena, mas antes de chegar à unidade de saúde não resistiu ao ferimento e morreu.

Uma testemunha, falou à polícia que viu quando um homem usando camisa vermelha chegou de bicicleta e encostou-se ao muro, em seguida pulou, passou alguns minutos e ouviu barulhos e depois um estampido.

Após, viu o homem pular o muro de volta pegou a bicicleta e fugiu. A vítima saiu correndo pedindo por socorro e foi amparada pela vizinha que chamou a PM.

No local, a polícia verificou que uma janela da casa estava quebrada e havia cacos de vidros no chão. Entretanto, a primeira vista nada foi levado da residência.

Há informações, que deverão ser apuradas pela Polícia Civil, que o crime pode ter sido praticado por disputa de herança na família.

Um homem com as características repassadas pela testemunha foi detido para averiguação.

O corpo da vítima passará por autopsia, e depois preparado para ser transladado para Cerejeiras pela funerária São Matheus.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia