Confraternização reúne alunos e servidores do CEEJA em Vilhena

O Centro de Educação para Jovens e Adultos (CEEJA) de Vilhena realizou em suas dependências no último sábado, 10, uma “Festa Junina Confraternização”.

O evento cultural é tradicional na instituição e reuniu alunos e funcionários. A comemoração contou com várias atividades entre elas apresentações de danças, músicas, desfile e comida típica.

Sob a coordenação do aluno Gilmar Rodolfo, que é professor de dança, ocorreu apresentações da “Dança da Fita” e “Zumba”. Outra dança foi “Xote” sob orientação do professor de educação física Rodrigo Marelhas e dança de Salão Bolero, com o professor de dança Ricardo.

Orientados pela educadora, Lúcia Venâncio, os alunos também desfilaram com roupas típicas de festa junina, ao final, estudantes de servidores dançaram uma quadrilha improvisada.

Já as músicas ficaram sob a responsabilidade dos alunos Diego do 3º ano B e Cláudio do 2º ano C, que tocaram e divertiram a galera.

Texto: Extra de Rondônia/Ana Campana

Fotos: Divulgação