Deputada Rosangela Donadon participa de cavalgada e abertura da 31ª EXPOCOL

Com início as 15h00 desta última quarta-feira, 14 de junho, aconteceu a tradicional cavalgada no município de Colorado do Oeste. O evento celebra a abertura de uma das maiores feiras agropecuárias da região norte.

A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) esteve presente durante o evento, e percorreu juntamente com toda a diretoria, organização e população em geral as ruas da cidade até o parque de exposições Marcos Donadon.

Já no parque de exposições, a Deputada parabenizou todos os envolvidos pelo belíssimo desfile que supriu o número de cavaleiros presentes durante o desfile. Até as últimas horas, participaram do desfile 798 cavaleiros e 28 pessoas montadas em bois.

O presidente da ASCCOL – Associação dos Criadores de Colorado do Oeste, Fábio Carvalho agradeceu a presença de Rosangela e frisou que a emenda dela no valor de R$ 80 mil reais já estava disponível para atender as prioridades da ASCCOL.

Após a cerimônia de abertura, a população permaneceu no parque e a noite contou com a apresentação da terceira idade de Vilhena e logo em seguida show da Banda Pegada Forrozeira.

Fonte e fotos: Assessoria