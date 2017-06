Deputada Rosangela parabeniza Colorado por 36 anos de emancipação

“Reafirmando a minha esperança que com trabalho e determinação alcançaremos o crescimento e o fortalecimento de Colorado do Oeste”

A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) emite mensagem em homenagem aos 36 anos de emancipação politica e administrativa do município de Colorado do Oeste.

“É com imensa alegria que parabenizo todos os moradores de Colorado do Oeste, que neste dia comemoramos juntos 36 anos de emancipação política e administrativa. Colorado é para mim como a mãe que acolhe todos os filhos.

Deixo o meu carinho e minhas homenagens, reafirmando a minha esperança que com trabalho e determinação alcançaremos o crescimento e o fortalecimento de Colorado do Oeste.

A parlamentar destaca com imensa gratidão o acolhimento e a confiança depositada a ela durante esses anos de representante parlamentar. Firmando sempre seu apoio em todas as áreas, desde a educação, saúde, esporte e principalmente às agroindústrias, na qual, ela é madrinha e acredita no fortalecimento da economia do município e das famílias rurais.

