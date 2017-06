Ezequiel Neiva inspeciona inicio do microrevestimento asfáltico na rodovia de acesso a Corumbiara

Nesta quinta-feira o DER iniciou a aplicação do microrevestimento asfáltico na RO-370, do trecho da Rodovia 4ª Eixo até o município de Corumbiara, no Sul do Estado. Os trabalhos foram acompanhados pelo diretor-geral do DER, Ezequiel Neiva. Ele afirmou que em aproximadamente 20 dias a rodovia de acesso a Corumbiara estará 100% recuperada pelo governo de Rondônia.

Neiva explicou que o DER iniciou o trabalho de reapuração da rodovia há duas semanas, com serviços de tapa buraco e eliminação dos chamados “borrachudos” ao longo de toda a rodovia. “Após as devidas correções iniciamos hoje, mesmo no feriado, a segunda etapa da restauração da rodovia, que é a aplicação do microrevestimento asfáltico”, explicou o diretor do DER.

Ezequiel Neiva disse que o microrevestimento asfáltico foi iniciado pela rodovia de acesso a Cabixi. Afirmou que todos podem comprovar a qualidade do serviço. No acesso a Cabixi o diretor garantiu que a sinalização de pintura de faixas na rodovia será iniciada na próxima semana.

As obras de restauração das rodovias, de acordo com Neiva, fazem parte do Projeto Asfalto Novo, implantado neste ano pelo governador Confúcio Moura. “É exigência do governador, restaurar todas as rodovias estaduais até o final de 2018”, destacou.

Após Corumbiara, as equipes do DER seguem para a RO-391, no acesso a Chupinguaia; depois para a RO-387, no acesso a Espigão, e posteriormente para a RO-471 em Ministro Andreazza e 383 em Rolim de Moura.

Texto e fotos: Assessoria