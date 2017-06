Faculdade AVEC promove III Encontro de Administração com palestras e oficinas

Instituição busca dar o máximo de ensino teórico e prático aos acadêmicos

A mais bem conceituada faculdade do interior de Rondônia realizou entre 12 e 14 de junho o III Encontro de Administração, com palestras e oficinas técnicas, o encontro alavancou o conhecimento dos acadêmicos de administração e também promoveu ótimos debates com os professores da instituição.

O Encontro contou com a organização dos acadêmicos do 7° período do curso de Administração sob a supervisão do professor Adriano Rissi e também dos demais docentes.

Na primeira noite do evento, o empresário e administrador Gelson Schmitt abordou o tema de gestão de pessoas, processos e produtos. Sendo muito aplaudido por seus conhecimentos compartilhados durante a palestra. Na segunda noite o tema de Gestão de Varejo foi abordado pelo palestrante Paulo Sergio, gerente da Gazin de Vilhena.

Já na terceira noite do evento os acadêmicos de administração participaram de oficinais técnicas, de Finanças Comportamentais, Gestão por competência s e Tipos Psicológicos, Marketing Pessoal, Inovação e Desafios e Oportunidades com a geração Y. Nas quais puderam absorver mais conhecimentos teóricos e práticos dentro da administração, conceito fundamental defendido, pelo curso e pela instituição, na formação de seus acadêmicos.

“Buscamos formar profissionais qualificados para o mercado de trabalho, tanto no quesito teórico como também no prático, nos dias atuais, o profissional deve estar o mais bem preparado para superar os desafios da profissão, ainda mais dentro da área de administração”, pontuou o professor Ricardo Silvestre, coordenador do curso de Administração.

O diretor da Faculdade AVEC, Marcos Roberto Pinto, elogiou o Encontro de Administração e ressaltou que os encontros, palestras e atividades extra-classe são vitais para os acadêmicos, “temos dentro da sala de aula a formação de profissionais, mas o debate de outros pontos de vista e conceitos fazem os acadêmicos evoluírem. É importante que o profissional nunca pare de estudar, por isso, é interessante que ele sempre busque se atualizar, fazer pós-graduações, para acompanhar o desenvolvimento do mercado”, finalizou Marcos Roberto.

Texto e fotos: Assessoria