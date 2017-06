PM recupera moto roubada e prende quatro envolvidos no crime

O crime ocorreu na noite desta quinta-feira, 15, em uma residência localizada na rua 2203, no Bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Segundo relatos da vítima, o mesmo chegava em sua residência em uma motocicleta Honda Bros 160, com placa de Cacoal, quando dois indivíduos em uma motocicleta CG Titan, de cor preta, se aproximaram e anunciaram o roubo.

Ainda segundo a vítima, o caroneiro já desceu empunhando uma arma de fogo e perguntou se o veículo possuia alarme, pois se possuísse e a moto chegasse a parar durante a fuga, os mesmos retornariam e matariam toda sua família.

Após a fuga dos meliantes, a vítima acionou a Polícia Militar, que saiu em diligência a fim de localizar os infratores, momento em que foram avisados que uma motocicleta com o alarme disparado havia sido abandonada nas proximidades da escola Shirlei Ceruti, localizada no Jardim das Oliveiras.

Com o apoio do Grupo de Operações Especiais da Polícia Militar (GOE), a moto foi localizada e testemunhas afirmaram que o meliante teria abandonado o veículo e corrido sentido a Avenida 1705, onde teria recebido apoio do condutor de um Fiat Uno de cor escura.

Noelson de Souza Costa, de 36 anos, autor do crime, foi localizado em uma residência situada na rua 1508, no Parque Cidade Jardim I, onde também se encontravam mais três jovens, de 22, 25 e 29 anos, sendo um deste o proprietário do veículo Fiat Uno, com placas de Vilhena, que prestou apoio na fuga de Noelson.

O veículo e a arma usada no crime, um revólver calibre 38 com 6 munições, que teria sido dispensada pelos infratores no quintal do imóvel, também foram localizados.

Os quatro jovens e todo o material apreendido, foram conduzidos ao Departamento de Polícia Civil para o registro da ocorrência.

Texto: Redação

Fotos:Extra de Rondônia