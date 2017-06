Professora denuncia: “Sindsul quer usar escola para reunião sindical com servidores em horário de expediente”

Uma professora municipal enviou e-mail à redação do Extra de Rondônia denunciando uma situação inusitada: o Sindsul, sindicato que reúne os servidores do Cone Sul, quer fazer reuniões sindicais dentro das escolas em horário de expediente.

O Sindsul enviou comunicado a várias escolas de Vilhena comunicando sobre as visitas. “Solicitamos que repasse para todos os servidores sobre esta visita”, diz um trecho da solicitação assinada pelo presidente da entidade Wanderley Ricardo Campos Torres.

Ao site, a professora, que terá o nome preservado devido a represálias, disse que se recusou a receber o sindicato, “pois entendemos que as reuniões com servidores deverão ser realizadas na sede do Sindicato ou em outro local que não seja a escola, tendo em vista em que o horário em que os professores não estão em sala de aula é destinado ao reforço escolar e ao planejamento, prejudicando, assim, a aprendizagem dos nossos alunos”.

E prosseguiu: “Quanto aos servidores de apoio é horário em que realizam a limpeza das salas para que os alunos do período vespertino tenham aula num ambiente limpo e adequado; E, ainda, as merendeiras que estão começando a fazer o lanche para fazer atender nossas crianças”.

O Extra de Rondônia deixa espaço ao sindicato para eventuais esclarecimentos do caso.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação