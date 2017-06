Veja quem prestigiou a Expocol na segunda noite de festa

Nesta quinta-feira, 15, a segunda noite da Exposição Feira Agropecuária Comercial e Industrial de Colorado (Expocol), centenas de pessoas prestigiaram o evento.

Na noite de ontem, além do rodeio, teve bingo de R$ 5 mil em dinheiro. No qual quatro pessoas irão dividir o prêmio.

São eles: Eduardo Joaquim Dorado, 21 anos, comprou a cartela no Mercado Novo Horizonte, ele é morador de Colorado.

Giovanni Paula Dias, 17 anos, comprou a cartela na portaria do parque, também morador de Colorado.

Vitório Macieski Neto, 17 anos, comprou a cartela na Ubiratan Confecções, este morador de Cabixi.

Vanessa da Silva Andrade Neves, 27 anos, seu sobrinho Mateus Andrade Oliveira, 13 anos, quem marcou a cartela, é morador de Colorado.

Depois do sorteio, teve música no palco alternativo até o raiar do dia.

O Extra de Rondônia marcou presença e clicou os melhores momentos. Confira.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia