VÍDEO: Com 12 médicos especialistas, Vilhena avança na melhoria da saúde pública

Ao todo, município conta com 80 médicos que realizam mais de 1500 consultas especializadas por mês

Uma esperança para pacientes que buscam de atendimento especializado na rede pública de Vilhena. Assim é a Policlínica João Luiz, localizada no centro da cidade, local onde funciona provisoriamente também o Centro de Referência em Saúde da Mulher e da Criança (Cresamc). Atualmente no local são oferecidas consultas com mais de 12 médicos especialistas.

Segundo a controladora da Policlínica João Luiz, Elizabete Camargo, a Prefeitura de Vilhena tem ampliado suas ações de saúde com médicos especialistas desde o início do ano. Ela informa que a policlínica oferece consultas com várias especialidades, entre eles, cardiologista, ginecologista, pediatra, urologista, dermatologista, nutricionista, psicólogo, oftalmologista, ortopedia, endocrinologista, médico especializado em acompanhamento de gestação de alto risco, enfermagem especializada entre outras.

Um exemplo é o atendimento oferecido pelo oftalmologista Rodrigo de Campos, que atende mensalmente 300 pacientes na policlínica.

O aposentado José Soares, de 72 anos, disse que ficou muito satisfeito com a consulta oftalmológica realizada na policlínica. “O médico foi muito atencioso”, ressaltou Soares.

Opinião compartilhada pelo aposentado Osvaldo Antunes dos Reis, de 71 anos, que enfatizou que a saúde no município está melhorando. “Estou muito feliz, pois com apenas três dias minha consulta foi agendada e já consultei. Além disso, no mês passado consegui agendar uma tomografia com apenas 15 dias. A saúde está melhorando e agradeço a prefeita Rosani Donadon pela atenção e carinho”, disse o aposentado.

“Oferecer atendimento de qualidade com amor e carinho é a determinação da prefeita Rosani Donadon e estamos trabalhando empenhados para isso”, concluiu Marlene Jaques.

Texto, foto e vídeo: Assessoria