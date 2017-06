Confirmado: em agosto show com Zé Ricardo & Thiago em Colorado

Está confirmado o Super Show da dupla universitária do momento Zé Ricardo & Thiago em Colorado.

O show acontece no dia 11 de agosto, no parque de exposição. Mas no dia 11 e 12 de julho, terá promoção de vendas de ingressos denominado dia “D”, sendo: pista R$ 25,00 área Vip R$ 40,00 e Camarotes R$ 800,00.

Informações telefone – 98112-4499.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação