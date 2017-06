Neste sábado, a Megasom acessórios reinaugura com grande estilo em Vilhena

Foi reinaugurada neste sábado, 17, Megasom acessórios, localizada na Avenida Marques Henrique esquina com a Marechal Rondon, no centro de Vilhena.

Os proprietários Junior Pacheco e Thiago Marangone Pacheco receberam com grande estilo clientes, amigos, e familiares na reinauguração da loja que foi reapresentada com amplo espaço para melhor atender seus clientes com a mesma qualidade e com os melhores preços.

Instalação de som, banco de couros, insulfilm, alarme, travas, rodas de liga leve e acessórios em geral de todas as marcas e modelos.

A Megasom representa as concessionárias Toyota, Ford, Chevrolet, Hundai e Jeep, que estiveram presentes na reinauguração e também numa demonstração de veículos de todas as marcas.

O sócio proprietário da Megasom acessórios, Pedro Pacheco disse na reinauguração que a loja está com preços acessíveis. “na compra de qualquer acessório, a mão e obra é grátis, apenas o valor do produto”, ressaltou Pedro.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia