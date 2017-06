Governo de RO realiza concurso com salários de até R$ 7 mil

O Governo no Estado de Rondônia, através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG), estará realizando este ano o primeiro concurso de gestores públicos para o provimento de 80 (oitenta) vagas de cargos efetivos sendo: 10 (dez) vagas para Especialista em Gestão Pública e Gestão Governamental, 18 (dezoito) para Analista em Tecnologia da Informação e Comunicação, 30 (trinta) para Técnicos em Tecnologia da Informação e Comunicação, 06 (seis) para Analista de Planejamento e Finanças, pertencentes ao Quadro de Carreira e Gestores Públicos do Estado, para atender não só a SEPOG/RO mas também Secretaria de Estado de Finanças (SEFIN/RO) e a Secretaria de Assuntos Estratégicos (SEAE/RO).

De acordo com o secretário da SEPOG, George Braga, a previsão é de que o edital saia daqui a 30 dias e as provas, depois do edital, mais cerca de 45 dias.

O total de de vagas amplas será de 71 e mais 9 para pessoas com deficiência, o que corresponde a 10% das vagas, na forma da Lei Estadual nº 515, de 04 de outubro de 1993.

Os valores das taxas de inscrição cobrados serão:

R$ 78,00 para cargos de nível médio;

R$ 100,00 para cargos de nível superior.

CONFIRA ABAIXO AS VAGAS E OS VENCIMENTOS:

5 (CINCO) vagas para técnicos em Políticas Públicas e Gestão Governamental (Ensino médio) – Sepog/Porto Velho – Vencimento Básico: R$ 3.191,90 + benefícios legalmente aplicáveis – 1 vaga para pessoa com deficiência.

5 (CINCO) vagas para analistas de Planejamento e Finanças – Curso superior (administração, matemática, ciências contábeis e ciências econômicas) – Sepog/Porto Velho – Vencimento básico: R$ 7.173,80+benefícios legalmente aplicáveis – 1 vaga para pessoa com deficiência.

4 (QUATRO) vagas para Especialistas em Gestão Pública e Gestão Governamental (nível superior em qualquer área de formação) – Sepog/Porto Velho – Vencimento Básico de R$ 7.173, 80 + Benefícios legalmente aplicáveis – 1 vaga para pessoa com deficiência.

5 (CINCO) vagas para Especialistas em Gestão Pública e Gestão Governamental (nível superior em qualquer área de formação) – SEAE/Porto Velho – Vencimento Básico de R$ 7.173,80.

7 (SETE) vagas para Analistas em Tecnologia da Informação e Comunicação (Nível superior completo em sistema de informação, ciências da computação, tecnologia em redes de computador e em análise e desenvolvimento de sistemas) – SEAE Porto Velho – Vencimento básico de R$ 7.173,80 +benefícios legalmente aplicáveis. 1 vaga para pessoa com deficiência.

9 (NOVE) vagas para Analistas em Tecnologia da Informação e Comunicação (Nível superior completo em sistema de informação, ciências da computação, tecnologia em redes de computador e em análise e desenvolvimento de sistemas) – SEFIN Porto Velho – Vencimento básico de R$ 7.173,80 +benefícios legalmente aplicáveis. 1 vaga para pessoa com deficiência.

27 (VINTE E SETE) vagas para Técnicos em Tecnologia da informação e comunicação – (Nivel médio profissionalizante, com certificação de Curso Técnico Profissionalizante em Informática) – SEFIN/Porto Velho – Vencimento básico de R$ 3.191,90 + benefícios legalmente aplicáveis. 3 vagas para pessoa com deficiência.

9 (NOVE) Técnicos em Tecnologia da informação e comunicação – (Nivel médio profissionalizante, com certificação de Curso Técnico Profissionalizante em Informática) – DETIC/Porto Velho – Vencimento básico de R$ 3.191,90 + benefícios legalmente aplicáveis. 1 vaga para pessoa com deficiência.

Reforçando que o concurso será para preenchimento dos cargos de Gestores Públicos da Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão (SEPOG), Secretaria de Assuntos Estratégicos (SEAE) e Secretaria de Finanças nas sedes administrativas em Porto Velho, assim como nas regionais distribuídas pelo interior do Estado de Rondônia.

Fonte: Orondoniense