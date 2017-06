Motociclista fica ferido em acidente na Cohab

No final da manhã deste domingo, 18, um motociclista que trafegava pela Rua V4, na Cohab, sentido BR-364, acabou invadindo a via preferencial e foi atingido por um veículo que trafegava pela Rua V7, sentido bairro Orleans.

O motociclista sofreu ferimentos leves. Ele contou que não percebeu a placa “Pare” e acabou invadindo a via preferencial. A condutora do carro não se feriu e não quis falar com a reportagem.

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros socorreu a vítima ao Hospital Regional, o homem estava resistente, mas acabou aceitando ir ao pronto socorro.

Viaturas da Polícia Militar estiveram no local registrando a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia