2º Portal de Agronegócio acontece no mês de agosto em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 19, empresários, microempreendedores, representantes da Emater e Sebrae participaram de uma reunião para a divulgação do 2º Portal de Agronegócio, que será realizado no dia 9, 10 e 11 de agosto, na sede social da Associação Comercial e Empresarial de Vilhena (ACIV).

De acordo com coordenadora financeira da ACIV, Alexia de Assis, o objetivo do evento, é fomentar o agronegócio, e assim movimentar restaurantes, hotéis com a iniciativa.

Alexia salientou também, que o evento é uma oportunidade para empresário e microempreendedor expor seus produtos ao consumidor com divulgação no cone sul do Estado e em cidades do Mato Grosso: Comodoro, Campos de Júlio, Sapezal, dentre outras.

Interessados em participar basta contatar a ACIV pelo 3322-2590 ou ir até o prédio localizado na Avenida Capitão Castro nº 3434-Centro, e a inscrição é gratuita.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia