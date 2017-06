Josué Donadon acompanha patrolamento e cascalhamento no Setor 22

Ruas e estradas do setor estavam deterioradas e repleta de matos

O secretário municipal de obras de Vilhena, Josué Donadon, esteve no último final de semana acompanhando os serviços de patrolamento e cascalhamento nas ruas e avenidas do Setor 22.

A ação teve início nas proximidades do Parque de Exposições e da pista de Cart da cidade.

A prefeita Rosani Donadon, que também esteve presente nessas localidades, onde estão sendo desenvolvidos os trabalhos pela Semosp, ficou satisfeita com a eficiência dos serviços. “A equipe da Secretaria de Obras está trabalhando forte e não tem tempo ruim para esses funcionários; eles estão consertando nossas ruas e estradas com o pouco maquinário que temos nesse momento. Irei equipar a Semosp e com mais máquinas faremos mais serviços em menos tempo, atendendo todos lugares necessitados”, ponderou a prefeita.

Por sua vez, o secretário de obras, Josué Donadon, tornou a ressaltar com veemência que as ruas e estradas do setor estavam deterioradas e repleta de matos, o que dificultava bastante o acesso. “Estamos empregando ações de patrolamento e cascalhamento na localidade e vamos avançar e cumprir o calendário da prefeita Rosani Donadon, referente às melhorias das condições de tráfego, que iremos proporcionar onde for necessário. Tudo será intensificado”, concluiu Josué Donadon.

Texto e fotos: Assessoria