Jovem é executado dentro de bar no Jardim Primavera

Na tarde desta segunda-feira, 19, um jovem identificado como Janderson Ferreira de Souza Sarturi, de 23 anos, foi morto a tiros dentro de um bar que fica na Avenida 1705, Bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Segundo informações colhidas no local, vizinhos do bar onde o jovem estava ouviram aproximadamente quatro disparos de arma de fogo, ao saírem para fora o rapaz estava caído no chão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas Janderson já estava sem vida. A Polícia Militar isolou a área e a Perícia realizou trabalhos de praxe.

Um dos disparos acertou o maxilar do rapaz e o outro atingiu a região do pescoço. Ainda não se sabe o que teria motivado o crime. Uma investigação deve ser iniciada para apurar o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia