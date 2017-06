Jovem morre após saltar de ponte de 4 metros

Na tarde do último sábado, 17, um jovem de 19 anos morreu afogado enquanto nadava com amigos em um trecho do Rio Pirarara, localizado no perímetro urbano de Cacoal.

De acordo com testemunhas, o jovem desapareceu ao saltar de uma ponte de aproximadamente 4 metros de altura e após os próprios amigos tentarem encontrar a vítima, sem êxito, o Corpo de Bombeiros foi acionado.

Quando os militares chegaram ao local, o jovem já estava desaparecido há cerca de 40 minutos e após alguns minutos de buscas, seu corpo foi encontrado próximo ao local em que havia mergulhado.

De acordo com o cabo Marcelo Lopes, que participou das buscas, o corpo da vítima não apresentava ferimentos, indicando que o jovem morreu de afogamento. “Após o mergulhador localizar o corpo, ele foi amarrado por uma corda e arrastado para a margem do rio, onde foi entregue para a equipe da Polícia Técnica”, concluiu.

Texto: Redação

Foto: Divulgação