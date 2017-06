O frio chegou e promete madrugada com mínima de 12°C para Vilhena, os dados são do site Clima Tempo. O frio chegou e promete madrugada com mínima de 12°C para Vilhena, os dados são do site Clima Tempo. As 18 horas o termômetro marcava 17 graus na cidade Clima da Amazônia. Para está terça-feira, 20, a mínima prevista poderá chegar a 11° C com máxima de 26°C, já na quarta-feira, 21, a mínima é 13° C e máxima de 28°C. Na quinta-feira, 22, será de mínima 14°C e máxima 29°C, e na sexta-feira, 23, mínima 16°C com máxima de 29°C. Texto: Extra de Rondônia Foto: Reprodução