No domingo, a 31ª Expocol fechou com chave de ouro, veja fotos

A última noite de festa no Parque de Exposição Marcos Donadon, em Colorado, foi um sucesso.

A 31ª Exposição Feira Agropecuária Comercial e Industrial (Expocol) fechou no domingo, 18, com chave de ouro.

A noite teve a final do rodeio profissional com entrega de prêmios aos vencedores. Além de entrega de prêmios do concurso leiteiro.

Também foram premiados os vencedores na prova dos três tambores.

Vencedores da prova dos três tambores:

3º lugar Wilker Lopes

2º lugar Alisson de Lima

1º lugar Carina Crozato

Final do Rodeio Profissinal:

5º Lugar Guilherme Henrique, de Brasilândia-RO.

4º Lugar Fernando Marques, de Chupinguaia-RO.

3º Lugar Udson Ferreira, de Colorado-RO.

2º Lugar Valdirei Rodrigues de Guajarus-MT.

1º Lugar Alexandro Santos – Tailandia-RO.

Ganhadores do bingo:

Alex Cardoso, 31 anos e Lenon Maycon Pires de Carvalho e um amigo. Compraram a cartela em sociedade.

O Extra de Rondônia clicou os melhores momentos. Confira.

