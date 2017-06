Reboque se desprende e provoca acidente na BR-364

O acidente ocorreu por volta das 11h20 desta segunda-feira, 19, no km 211 da BR-364, em Pimenta Bueno, onde um reboque se desprendeu de um caminhão e acabou se chocando com outros veículos.

De acordo com o condutor do caminhão, no qual o reboque que transportava uma caminhonete S-10 estava acoplado, o mesmo seguia sentido Pimenta Bueno, quando este se desprendeu e invadiu a pista contrária se chocando contra uma carreta e seguidamente, contra um ônibus.

Com o impacto, o reboque juntamente com a S-10, ficaram parcialmente destruídos e a carreta acabou saindo da pista.

Uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local, porém, apesar da gravidade do acidente, apenas o motorista do ônibus precisou de atendimento e foi conduzido ao pronto-socorro do Hospital Ana Neta.

A Polícia Rodoviária Federal isolou a área para a realização da perícia técnica.

Texto: Redação

Foto: Nilton Monteiro e Diego Maia