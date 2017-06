Acidente entre carro e moto deixa um ferido

O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira, 20, no cruzamento da Avenida Brasília com a Rua Paraíba, localizado em frente ao Supermercado Aliança, no Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.

Segundo testemunhas, um jovem de aproximadamente 25 anos, seguia em uma moto CG Titan, com placa de Vilhena, pela Avenida Brasília, sentido Cuiabá, quando foi atingido pelo motorista de uma Picape Strada, com placas de Guajará Mirin, que seguia pela avenida em sentido oposto, e que teria tentado acessar a Rua Paraíba, sentido BR-364.

Ainda segundo testemunhas, o motociclista foi arremessado contra o para-brisas do carro e seguidamente, contra a calçada lateral do supermercado, onde bateu com a cabeça. “Ele chegou a perder a consciência, mas depois se levantou”, relatou uma jovem, que presenciou o acidente.

A vítima, que sofreu ferimentos na perna direita, foi socorrida por uma Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros. O motorista da picape, um homem de 31 anos, não se feriu.

A polícia Militar de Transito (PTRAN) isolou a área para a realização da perícia técnica.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia