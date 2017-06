BR-364: acidente próximo a Pimenta Bueno mata casal vilhenense; fotos e vídeo

As informações dão conta que um casal moradores de Vilhena, viajava numa picape S-10 sentido Porto Velho, quando no Km 160 próximo a cidade de Pimenta Bueno bateu de frente com um caminhão baú ¾.

Na caminhonete estava Jovane Pires dos Santos, de 41 anos, e a esposa, Lucileide Coelho Ribeiro, de 33 anos. O casal teve morte instantânea e ficaram presos as ferragens.

Populares que passavam avisaram a PRF. O motorista do caminhão sofreu diversos ferimentos, mas não corre risco de morte.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi até ao local e registrou a ocorrência.

Veja vídeo abaixo:

Imagens fortes:

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Cleiton Santos/Pimenta Virtual