CADCER realiza 2° Fórum de Defesa da Mulher em Cerejeiras

O Conselho Anti-Drogas de Cerejeiras – CADCER em parceria com o Conselho Estadual de Políticas contra as Drogas – CONEN – realizará​ no município de Cerejeiras o 2° Fórum de Defesa da Mulher.

O evento será realizado no dia 23 de Junho de 2017, com início às 07 h da manhã, no Centro Comunitário localizado na Rua Pernambuco esquina com Rua Panamá, bairro Primavera.

O 2° Fórum de Defesa da Mulher contará com a participação de profissionais de Psicologia, Assistência Social, Segurança Pública e Técnicos que irão ministrar Palestras com diversos temas de interesse da Mulher como: Lei Maria da Penha, Violência Doméstica, Abuso Sexual, Maus Tratos, entre outros.

Mulheres de todos segmentos da sociedade, inclusive donas de casa e jovens a partir de 16 anos estão convidadas a participar.

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas no local do evento e as 100 primeiras Mulheres inscritas ganharão uma camiseta.

Informações (69) 98439-2338 ou 99902-4846 com Meuquizedeques do Carmo.

Texto e fotos: Assessoria