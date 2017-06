CAMPANHA: vilhenenses com paralisia cerebral precisa de cadeira e andador especiais

O menino, Djair Ferreira Ramos Teodósio Júnior, de dez anos, é uma criança especial, após o seu nascimento acabou contraindo uma bactéria conhecida como Serratia Marcenses, que fez com que perdesse a coordenação motora. Filho de Rita de Cássia Teodósio da Silva Ramos, artesã e cabeleireira, e Djair Ferreira Ramos Teodósio, agrônomo e atualmente desempregado.

Atualmente a família mora em Vilhena, e antes morava em Guajará-Mirim, porém o casal é de Pernambuco e já está em Rondônia há 14 anos. Além de Júnior, Rita e Djair tem uma menina de oito anos, Ana Heloísa.

Júnior ficou notório por ser primeiro rondoniense a fazer tratamento com células tronco na China depois de uma emocionante campanha de arrecadação de dinheiro que durou cinco meses para custear a aplicação. O tratamento dele passou na frente de 10 mil crianças após a sua família com a ajuda de produtores, comerciantes e empresários de Guajará Mirim, Nova Mamoré, Extrema e Porto Velho conseguiu arrecadar 80 mil dólares.

Hoje a família realiza uma campanha de solidariedade para conseguir dois equipamentos necessários para dar condições de dar uma vida mais humana ao seu filho, Djair Júnior.

Uma cadeira especial Rodeo tilt RD 16 com apoio de cabeça, tronco, e quadril e um andador da Rifton tamanho G. No entanto, sem condições financeiras, os pais precisam da ajuda das pessoas para conseguir esse equipamento, que tem um preço elevado no mercado.

De acordo com a mãe de Júnior, Rita de Cássia, a cadeira custa em torno de 14 mil reais e o andador cerca de 26 mil com os acessórios necessários.

A campanha começou a ser divulgada há duas semanas está sendo viralizada no Facebook, através da página do casal, e por amigos que se solidarizaram em ajudar.

Quem quiser saber mais a respeito da campanha pode entrar em contato no número de celular 69 9 8434 6501 (em nome de Rita de Cássia) e doações podem ser feitas, em qualquer quantia na seguinte conta:

Banco do Brasil

Agência: 0390-5

Conta poupança: 19.631-2

Variação-51

Favorecido:

Rita de Cássia Teodósio da Silva Ramos

Autor: orondoniense

Foto: Álbum de familia